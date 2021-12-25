Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 декабря 2021 7:07

Во Владимирской области 25 декабря коронавирусом заболели 264 человека

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На территории Владимирской области 25 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 264 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 65 сл. в г. Владимире, 31 сл. в Ковровском, 29 сл. в Александровском, 26 сл. в Муромском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Меленковском, 9 сл. в Камешковском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Суздальском, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Гороховце.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 797 случаев заболевания (18 579 сл. в г. Владимире, 9083 сл. в Гусь-Хрустальном, 8841 сл. о. Муром, 7444 сл. в Ковровском, 4274 сл. в Александровском, 3952 сл. в Петушинском, 3342 сл. в Юрьев-Польском, 3401 сл. в Вязниковском, 3445 сл. в Кольчугинском, 3323 сл. в Суздальском, 2559 сл. в Собинском, 2668 сл. в Киржачском, 2014 сл. в Меленковском, 1857 сл. в Гороховецком, 1684 сл. в Камешковском, 1413 сл. в Селивановском, 1081 сл. в Судогодском, 837 сл. в г. Радужном).