Врио губернатора Александр Авдеев продлил контракты трем своим заместителям

Сразу несколько источников в "белом доме" рассказали, что врио губернатора Александр Авдеев продлил контракты с тремя своими заместителями - Александром Ремигой, Аркадием Боцан-Харченко и Германом Елянюшкиным.

Напомним, что все трое были назначены на свои должности еще при бывшем губернаторе Владимире Сипягине. Александр Авдеев, приехав во Владимирскую область, оставил их на свои должностях, но с приставкой врио. Этот статус сохраняется и сейчас, так как приставка может быть убрана лишь после того, как губернатор вынесет их кандидатуры для назначения в Заксобрание, а там их должны утвердить.

Еще один зам Сипягина Григорий Вишневский покинул "белый дом" еще осенью, когда стал фигурантом уголовного дела. Его место пока вакантно. Также в команду Александра Авдеева входит Константин Баранов, курирующий социальный блок.