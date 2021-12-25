Владимирскую общественницу Елизавету Кустову, обвиняемую в мошенничестве, отпустили домой

Владимирская общественница, руководитель общественной организации "Дом НКО" Елизавета Кустова, обвиняемая в мошенничестве, отпущена домой. Судя по всему, под подписку о невыезде.

"Друзья, спасибо за вашу поддержку и ваши молитвы! Я дома со своими любимыми", - написала Елизавета Кустова у себя в Инстаграме.

Напомним, что Кустову обвиняют в мошенничестве. Ее подозревают в сговоре с бывшим председателем комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алисой Абрамовой. По версии следствия, они похитили около 2 миллионов рублей во время организации форума "Добросаммит" в 2015 году. По этой статье Кустовой грозит до десяти лет.

Изначально, Елизавету по решения суда поместили под арест до 31 января 2022 года. Видимо, решение было изменено. Это может быть связано с тем, что у Елизаветы дома остался маленький сын четырех лет. Часть владимирской общественности активно выступала в защиту Кустовой и просила отпустить ее к ребенку.