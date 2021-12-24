Владимирские приставы оштрафовали фирму микрозаймов на 350 тысяч рублей

В Управление ФССП России по Владимирской области обратилась местная жительница, которая пожаловалась на микрокредитную организацию из Ростова-на-Дону. Оказалось, что женщина ранее взяла у них деньги, но просрочила платежи, и те принялись выбивать из нее долги при помощи угроз.

Представители конторы звонили женщине на телефон и требовали оплатить задолженность, при этом оскорбляли ее и угрожали.

Судебные приставы в ходе работы нашли полное подтверждение словам заявительницы, в связи с чем возбудили на нерадивую организацию дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения материалов фирме назначили штраф в 350 тысяч рублей.

Судебные приставы еще раз напоминают, что жаловаться на коллекторов, выбивающих из людей долги неправомерными способами, следует именно в службу ФССП России. В частности - в Управление федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Для этого понадобится принести копию кредитного договора и все остальные имеющиеся у вас доказательства. Нерадивые коллекторы за свое поведение могут попасть на очень крупные штрафы.