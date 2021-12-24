Почти половина владимирских водителей получили штрафы за нарушения ПДД с камер

Эксперты Банкавто, цифровой платформы РГС Банка в ходе опроса выяснили, какие штрафы с камер чаще всего получают владимирские водители и как предпочитают их оплачивать.

Оказалось, что штрафы с камер за последний год получали 44% автовладельцев Владимира. При этом более половины (54%) были оштрафованы за превышение скорости, а предпочтительным способом оплаты нарушений оказались онлайн-сервисы. На втором месте по популярности в списке нарушений ПДД, зафиксированных камерами, оказалось непредоставление преимущества пешеходу – этот вариант ответа отметил каждый пятый (21%) опрошенный. По 14% автолюбителей чаще всего получали штрафы за неправильную парковку и нарушение требований разметки. Еще 8% были оштрафованы за проезд на красный свет, а 7% - за движение по выделенной линии.

Среди владимирских штрафников большинство (83%) предпочли оплатить пошлину сразу и со скидкой, 15% – позже и без скидки, а 2% – оспорили штраф и не стали платить. Чаще всего владимирские автолюбители оплачивали полученные штрафы с камер через платежные терминалы: так поступили четверть (25%) опрошенных. 22% респондентов осуществили оплату на портале Госуслуг, 18% - в отделении банка, 17% - через приложение о штрафах и 15% - через мобильный банк.