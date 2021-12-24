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Общество24 декабря 2021 12:59

Маршруты №11 и 25 во Владимире отдали за копейку

Перевозчиком останется компания "ОКТО"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Определен перевозчик на автобусные маршруты №11 и 25. На торги, кроме компании "ОКТО", которая сейчас обслуживает маршруты, никто не заявился. Конкурс признали не состоявшимся и передали маршруты единственному претенденту. Перевозчик предложил плату в одну копейку.

К 2023 году все автобусы у перевозчика должны быть не старше трех лет. При этом новые автобусы, приобретаемые за счет бюджетного инфраструктурного бюджета, «ОКТО» не получит. Они будут обслуживать другие маршруты.

Ранее «Владимирпассажиртранс» получил три городских маршрута № 4С, 9С и 55С.