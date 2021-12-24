Маршруты №11 и 25 во Владимире отдали за копейку

Определен перевозчик на автобусные маршруты №11 и 25. На торги, кроме компании "ОКТО", которая сейчас обслуживает маршруты, никто не заявился. Конкурс признали не состоявшимся и передали маршруты единственному претенденту. Перевозчик предложил плату в одну копейку.

К 2023 году все автобусы у перевозчика должны быть не старше трех лет. При этом новые автобусы, приобретаемые за счет бюджетного инфраструктурного бюджета, «ОКТО» не получит. Они будут обслуживать другие маршруты.

Ранее «Владимирпассажиртранс» получил три городских маршрута № 4С, 9С и 55С.