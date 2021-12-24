26 декабря в Центральном парке откроют новую площадку

Отличные новости для владимирцев. Наконец 26 декабря в Центральном парке культуры и отдыха состоится открытие новой детской площадки.

В 12 часов дня детей встретит Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой и сказочными героями. Маленькие гости поиграют в интерактивные и тематические игры, отправятся исследовать новые игровые элементы: качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья и многофункциональные конструкции с различными верёвочными и винтовыми элементами, горкой-трубой.

Напомним, что сначала площадка оказалась под замком якобы из-за того, что резиновое покрытие не успело высохнуть. Потом в мэрии объяснили, что дело в бумажной волоките.

К слову, не все жители Владимира довольны новой площадкой - говорят, что мало качелей, уменьшилось количество горок для малышей и нет песочницы.