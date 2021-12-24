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Общество24 декабря 2021 12:37

Плата за детский сад во Владимире может повыситься на 7 рублей

Решение должны принять на следующей неделе
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Администрация Владимирской области опубликовало постановление о максимальном размере родительской платы за детсады в муниципалитетах.

Владимиру разрешено повысить оплату до 167 рублей максимум. Сейчас родители дошколят отдают 160 рублей за 12-часовое пребывание. К слову, в последний раз плату поднимали на 11 рублей в марте. Тогда говорили, что это повлияет на качество питания, в меню появятся новые продукты. Однако ничего нового родители до сих пор не увидели.

Какое решение примут в городском управлении образования, станет известно на следующей неделе.