Плата за детский сад во Владимире может повыситься на 7 рублей

Администрация Владимирской области опубликовало постановление о максимальном размере родительской платы за детсады в муниципалитетах.

Владимиру разрешено повысить оплату до 167 рублей максимум. Сейчас родители дошколят отдают 160 рублей за 12-часовое пребывание. К слову, в последний раз плату поднимали на 11 рублей в марте. Тогда говорили, что это повлияет на качество питания, в меню появятся новые продукты. Однако ничего нового родители до сих пор не увидели.

Какое решение примут в городском управлении образования, станет известно на следующей неделе.