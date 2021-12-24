В Юрьев-Польском районе ивановец угнал у приятеля «Жигули»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Юрьев-Польского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 33-летнего жителя Гаврилово-Посадского района Ивановской области.

Мужчину обвиняют в том, что он угнал «Жигули» седьмой модели у своего друга. По версии следствия, в одну из ночей минувшего октября ивановец и его 36-летний приятель ехали в автомобиле последнего по Юрьев-Польскому району. В какой-то момент между друзьями началась ссора, итогом которой стало то, что водитель остановил легковушку и вышел. Тогда ивановец перебрался за руль и укатил.

Спустя несколько часов после сообщения об угоне полицейские нашли брошенную машину в Суздальском районе, а через некоторое время задержали подозреваемого.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту угона, завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.