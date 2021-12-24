В Гороховецком районе похитителя металла задержали у пилорамы на трассе М-7

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гороховецкого района возбудили уголовное дело на 33-летнего жителя соседнего региона.

Мужчину обвиняют в покушении на кражу, совершенном в минувшем сентябре. В тот день в полицию обратился местный житель, который рассказал, что на складе местной пилорамы сработала сигнализация. На место был направлен ближайший экипаж ДПС, так как дело происходило возле федеральной трассы М-7.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили, что возле склада стоит автомобиль с прицепом, а дверь в помещение взломана. При этом в нескольких метрах от входа лежали явно вынесенные со склада изделия из металла.

На заднем сиденье машины с прицепом полицейские обнаружили мужчину, который оказался хозяином автомобиля. Он сознался, что пытался совершить кражу. В общей сложности владельцы оценили сумму изделий, которые тот пытался украсть, в 7000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.