Владимире начался ремонт дорожных повреждений литым асфальтом

Современные технологии позволяют выполнять точечный ремонт дорожного покрытия в любое время года. Поэтому, пока позволяют погодные условия, «ЦУГД» начал работы по ремонту дорог литой асфальтобетонной смесью. Сегодня эти работы идут на ул. Добросельской, Комиссарова, Большой Нижегородской, Чапаева, Пугачева, Шпалорезка, Судогодском шоссе, Рокадной дороге, а также на проспекте Ленина. Израсходовано 4 тонны литой асфальтобетонной смеси.

Литой асфальт отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность к эксплуатационным нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость. При температуре укладки 200-220 градусов Цельсия смесь имеет литую консистенцию. Это исключает необходимость его уплотнения и позволяет применять при отрицательных температурах наружного воздуха и выпадении незначительных осадков.

Работы по точечному ремонту дорог литой асфальтобетонной смесью будут продолжаться по тех пор, пока позволяют погодные условия.

О местах повреждения дорожного покрытия жители областного центра могут сообщить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).