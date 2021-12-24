Владимирская спортсменка завоевала золото Первенства Мира по шахматам

Юная владимирская шахматистка Диана Преображенская завоевала золото Первенства Мира по шахматам.

Суперфинал онлайн-первенства мира ФИДЕ завершился в среду 22 декабря на платформе Tornelo. Борьбу за призовые места вели шахматисты, показавшие лучшие результаты в детском Кубке мира ФИДЕ и детском Гран-при ФИДЕ.

Медали разыгрывались в пяти возрастных категориях: до 10, 12, 14, 16, 18 лет. В каждом турнире выступали по 6 человек, они сыграли между собой по две партии.

Российские спортсмены завоевали в итоге пять медалей первенства, в том числе две золотых. Диана Преображенская завоевала золото в группе девочек до 10 лет.

- Соревнования в онлайне начались, когда Диана наша была ещё во Владимире, - написал в своем Инстаграме дед юной чемпионки Виктор Преображенский. - Да, Диана стала чемпионкой мира в своей возрастной категории!

С 25 декабря в сербском Нови-Сад у неё начинается Первенство Европы по быстрым шахматам.