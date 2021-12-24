Во Владимирской области количество безработных женщин сократилось вдвое

23 декабря в Гусь-Хрустальном на «круглом столе» по вопросам содействия занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, рассказали, что в регионе количество безработных женщин сократилось вдвое.

Вообще во Владимирской области 56 процентов безработных граждан, обращающихся в центры занятости населения − это женщины, у 43 процентов из них есть несовершеннолетние дети. Молодые мамы остаются одной из самых уязвимых категорий на рынке труда.

С начала года в центры занятости области обратились около 8 тысяч женщин с детьми, и более 5 тысяч из них удалось трудоустроить. Наибольший процент трудоустройства − во Владимире (80%), Муроме (69%), Вязниках (68%), Гусь-Хрустальном (61%) и Коврове (60%). В прошлом году в связи с пандемией COVID-19 оставшихся без работы женщин с детьми было более 16 тысяч. Благодаря национальному проекту «Демография» 118 женщин с детьми до 7 лет смогли бесплатно обучиться новой профессии или повысить свою квалификацию.