Во Владимирской области общепиту разрешили работать ночью

На официальном сайте правовой информации России опубликован текст указа от 24 декабря 2021 года №209, которым врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вносит некоторые коррективы в наложенные ранее ограничения.

Так, согласно документу, общепит, которому с 15 декабря позволено работать только до 01.00, после чего работа продолжается лишь навынос до 6.00, может от этого правила отступить. С 30 декабря кафе, бары и рестораны имеют право работать и всю ночь, но с 01.00 до 6.00 клиенты обязаны предъявлять на входе QR-код, либо справку о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест не позднее 48 часов.

Еще одно новшество: все заведения общепита вне зависимости от их вида, с 30 декабря могут также отступиться от правила по ограничению посетителей до 50 процентов, но, опять же, при условии допуска только посетителей, имеющих все вышеперечисленные документы, включая QR-код.

Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.