На экс-вице-губернатора Вишневского возбуждено второе уголовное дело

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в ходе расследования по делу экс-вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, подозреваемого в получении крупной взятки, вскрылся дополнительный эпизод.

По версии следствия, с июля по ноябрь текущего года Вишневский через посредников получил взятку в 150 тысяч рублей от директора одного из контрольных учреждений. Иных подробностей следком пока не озвучивает, однако следователи уточнили, что взятка давалась за «общее покровительство и попустительство по службе».

Напомним — в ноябре на Григория Вишневского было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 600 тысяч рублей. В региональном СУ СК России отметили, что от дачи показаний по этому факту бывший заместитель губернатора отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против самого себя.

В настоящее время Вишневский остается под стражей, расследование уголовных дел продолжается.