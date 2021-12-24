Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 декабря 2021 8:20

На экс-вице-губернатора Вишневского возбуждено второе уголовное дело

В ходе следствия вскрылся дополнительный эпизод получения взятки
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в ходе расследования по делу экс-вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, подозреваемого в получении крупной взятки, вскрылся дополнительный эпизод.

По версии следствия, с июля по ноябрь текущего года Вишневский через посредников получил взятку в 150 тысяч рублей от директора одного из контрольных учреждений. Иных подробностей следком пока не озвучивает, однако следователи уточнили, что взятка давалась за «общее покровительство и попустительство по службе».

Напомним — в ноябре на Григория Вишневского было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 600 тысяч рублей. В региональном СУ СК России отметили, что от дачи показаний по этому факту бывший заместитель губернатора отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против самого себя.

В настоящее время Вишневский остается под стражей, расследование уголовных дел продолжается.