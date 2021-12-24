Во Владимирской области коронавирус за сутки подтвердился у 270 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, из 270 новых заражений 67 приходятся на Владимир. На втором месте в суточной сводке Ковровский район с 36 новыми случаями, на третьем Александровский район, где подтверждено 31 новое заражение.

В Муромском районе подтвердилось 23 новых случая заражения коронавирусом, в Гусь-Хрустальном районе 20, в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах по 16, в Петушинском районе 15, в Суздальском районе девять, в Вязниковском и Камешковском районах по семь, в Меленковском и Киржачском районах по шесть, в Собинском районе пять, в Селивановском районе три, в Гороховце два, в Радужном один случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 79533 случая заражения коронавирусной инфекцией.