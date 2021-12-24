Рпенскому проезду сократили финансирование

Заместитель главы города Сергей Сысуев на декабрьском заседании Горсовета, прошедшем 23 декабря, доложил депутатам, что областная администрация сообщила о необходимости сократить финансирование программы строительства Рпенского проезда.

- Необходимо уменьшить объемы финансирования за счет средств областного бюджета: на 2021 год — на 525 миллионов рублей, на 2022 год — на 386 миллионов рублей, на 2023 год — на 462 миллиона рублей, - сказал Сергей Сысуев.

Напомним, что ранее врио губернатора Александр Авдеев заявил о том, что строительство объезда отстает от графика почти на год, необходимо корректировать смету. А это значит, что сроки ввода дороги в эксплуатацию отодвигаются на неопределенный срок.