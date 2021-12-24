В Вязниках новый знакомый украл телефон у местного жителя

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию обратился 43-летний житель Вязников, который рассказал о хищении у него телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе проверки оперативники выяснили, что в день кражи вязниковец был в гостях у приятеля. В квартире, кроме них, находился некий молодой человек, с которым потерпевший раньше знаком не был. Через какое-то время 43-летний мужчина и хозяин квартиры пошли в магазин, а молодой человек остался один.

По версии следствия, этим парень и воспользовался — он взял сотовый телефон, который вязниковец оставил на кресле, и сбежал.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его, им оказался 22-летний уроженец Вологодской области. Телефон у него нашли и изъяли, его уже вернули законному хозяину.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается. На время следствия вологодца отправили под арест.