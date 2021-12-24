Во Владимирскую область прибыл полицейский Дед Мороз

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, накануне в регион прибыл ведомственный Дед Мороз полиции, который ежегодно поздравляет детей и напоминает им о соблюдении правил безопасности, в том числе в области дорожного движения.

В течение ближайших дней «Полицейский Дед Мороз» будет колесить по районам области и поздравлять детей,а также вручит подарки победителям различных региональных конкурсов, проводившихся областным главком полиции.

Днем 23 декабря Дедушку в сопровождении полицейских можно было видеть в центре Владимира, где он общался с местными жителями и напоминал пешеходам о необходимости соблюдения ПДД, а теперь его можно будет встретить и в других уголках региона.