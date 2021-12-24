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Происшествия24 декабря 2021 6:36

В Костерево ликвидирован пожар в пятиэтажном многоквартирном доме

Происшествие случилось в третьем часу ночи 24 декабря в микрорайоне Костерево-1
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в доме №448 по улице Заречной микрорайона Костерево-1 поступила на пульт диспетчеров пожарной охраны в 02.24.

На место ЧП вскоре прибыли 16 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К тому моменту в одном из подъездов наблюдалось много дыма. На разведку и тушение направилось звено газодымозащитников, которое вскоре установило, что пожар происходит в одной из комнат. Вскоре пламя было потушено, общая выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. В самой комнате выгорела отделка и часть вещей.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.