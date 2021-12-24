В Гусь-Хрустальном горел дом

24 декабря в 4.45 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 71.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений валил дым из под кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара.

Пожарные не дали огню распространиться на весь дом, и ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. В результате пожара пострадала внутренняя отделка дома. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.