Во Владимире наградили лучших спортсменов и тренеров года

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23 декабря наградили лучших владимирских спортсменов и тренеров по итогам 2021 года.

Ими стали Иван Константинов, победитель чемпионата мира по спорту глухих (греко-римская борьба), Мовсар Баймасханов, чемпион мира по рукопашному бою, Кирилл Прокопьев, занявший 1 место в Кубке Мира по спортивной гимнастике, Ангелина Шкатова, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, Александр Карцев. участник Олимпийских игр в Токио, Илья Кибартас, серебряный призер Кубка мира по спортивной гимнастике, Антон Коновалов, серебряный призер чемпионата мира по самбо, Наталья Гемперле, серебряный призер чемпионата мира по спортивному ориентированию, Алексей Ростов, победитель чемпионата России по спортивной гимнастике, Ольга Шипилова-Виноградова, серебряный призер чемпионата Европы по спортивному ориентированию.

Лучшими тренерами по итогам выступления воспитанников названы: Игорь Калабушкин, тренер СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева», Надир Магомедов, тренер-преподаватель ГАУ ВО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта», Алексей Овчинников, тренер СШОР №7, Светлана Кагарлицкая, тренер СШОР №5 по художественной гимнастике,Татьяна Яксанова, тренер СШОР по спортивному ориентированию.