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Происшествия24 декабря 2021 5:53

Бывшему вице-губернатору Ренату Чагаеву продлили арест на полгода

Суд не отпустил его под залог в пять миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Октябрьский районный суд Владимира на полгода продлил срок содержания под стражей бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева.

Как сообщает ТАСС, адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей и заявил о готовности заплатить залог 5 миллионов рублей.

- С учетом сложности дела, обусловленной характером инкриминируемых подсудимому преступлений, объема уголовного дела - восемь томов, следует продлить срок содержания подсудимого Чагаева под стражей на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, то есть по 14 июня 2022 года включительно, - цитирует ТАСС судью Владимира Зябликова.

Напомним, бывший вице-губернатор Ренат Чагаев, арестованный в апреле прошлого года, обвиняется по двум эпизодам в получении взяток, общая сумма которых составила около 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, в 2018 году он способствовал принятию решений в интересах юридического лица и подписанию актов выполненных работ по реконструкции незавершенного терапевтического корпуса под акушерский корпус для Гусь-Хрустальной городской больницы, за что незаконно получил через посредников 1 миллион рублей. Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года обвиняемый за общее покровительство и попустительство по службе переводом получил от директора одного из подконтрольных государственных учреждений взятку в размере 690 тысяч рублей.

Следующее заседание суда по делу назначено на 11 января.