Во Владимире многодетные семьи получили участки земли без коммуникаций

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о предоставлении многодетным семьям участков под строительство домов, во Владимире обнаружились нарушения.

Так, 54 многодетные семьи получили землю, однако никакой инфраструктуры к ней подведено не было — дороги, газ, вода и канализация отсутствовали. В связи с этим прокурор обратился в суд с рядом исковых заявлений, потребовав обеспечить эти участки коммуникациями.

В настоящее время 10 исковых заявлений уже удовлетворено, еще 44 находятся в стадии рассмотрения. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Владимира.