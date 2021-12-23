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Общество23 декабря 2021 14:08

Во Владимире многодетные семьи получили участки земли без коммуникаций

Участки под застройку находятся в районе Лунево-Сельцо
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о предоставлении многодетным семьям участков под строительство домов, во Владимире обнаружились нарушения.

Так, 54 многодетные семьи получили землю, однако никакой инфраструктуры к ней подведено не было — дороги, газ, вода и канализация отсутствовали. В связи с этим прокурор обратился в суд с рядом исковых заявлений, потребовав обеспечить эти участки коммуникациями.

В настоящее время 10 исковых заявлений уже удовлетворено, еще 44 находятся в стадии рассмотрения. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Владимира.