В Гусь-Хрустальном суд оштрафовал женщину за совершение ложного доноса

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор 29-летней гусевчанке, которая обвинялась в совершении заведомо ложного доноса, соединенного с обвинением человека в совершении тяжкого преступления.

Суд установил, что 28 августа текущего года женщина обратилась в городской следственный отдел СК с заявлением, в котором она указала, что ее изнасиловал знакомый.

Следователи начали проверку, в ходе которой оказалось, что никакого насилия на самом деле не было, а дама оговорила мужчину лишь из-за того, что боялась гнева жениха ввиду собственного аморального поведения.

Женщина призналась в оговоре и раскаялась. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил ее к штрафу в 15 тысяч рублей.