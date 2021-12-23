Александр Авдеев пообещал прокатить мальчика на самолете

Врио губернатора Александр Авдеев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». В ее рамках малоимущим и больным детям предлагают поделиться своими мечтами, а затем известные персоны снимают со специально подготовленных елок шары с записками и должны исполнить желание.

Как сообщает газета «Взгляд», Александр Авдеев снял открытку в форме шарика и прочел: «Тарас Шевченко. Мечтает полетать на самолете».

- Ну это нам будет довольно просто сделать. Недавно мы с авиакомпанией "Россия" запустили проект, в рамках которого был создан новый самолет Sukhoi Superjet 100. Он получил название "Суздаль". Это хороший знак, поскольку Суздаль готовится в 2024 году праздновать тысячелетие. Думаю, самолет, названный в честь одного из древнейших городов России, будет очень хорошим вариантом, чтобы прокатить мальчика Тараса, – цитирует издание владимирского врио губернатора.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Свои желания могут присылать организаторам дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети и пенсионеры с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малообеспеченных семей.