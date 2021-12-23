В Киржаче на трех городских улицах оказалось слишком темно

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки надзорное ведомство Киржачского района установило, что на улице Центральной города Киржача от дома №1 «а» до дома №27 средняя горизонтальная освещенность составляет только 3,08 люкс, чего по нормативу недостаточно для улицы такого типа.

Кроме того, здесь же прокуроры обнаружили один не работающий фонарь, а проезжая часть на улице Центральной имеет многочисленные повреждения, которые выходят за рамки допустимых.

Точно такие же нарушения прокуроры обнаружили и по улицам Больничный проезд и по улице Гражданской.

Главе администрации Киржача было внесено представление, которое власти удовлетворили. Нарушения были устранены.