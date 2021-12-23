В Юрьев-Польском у местного жителя обнаружили 30 граммов наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативникам полиции Юрьев-Польского района поступила информация о том, что 42-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе работы эта информация подтвердилась. Во время осмотра дома полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков с растительным веществом, в котором эксперты признали марихуану общей массой более 30 граммов.

Мужчина признался, что хранил наркотики для личного употребления.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения наркотиков, продолжается.