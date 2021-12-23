"Владимирпассажиртранс" получил три автобусных маршрута за 30 копеек

Подведены итоги аукциона на перевозку пассажиров по маршрутам №4С, 9С, 55С. На конкурс заявился только один перевозчик "Владимирспассажиртранс", аукцион признали несостоявшимся. Администрация города выставила маршруты на торги за один рубль, но стоимость пятилетнего контракта снизилась до 30 копеек.

«Владимирпассажиртранс» должен перекрасить автопарк в красно-белые цвета, а в следующем году – участвовать в программе обновления подвижного состава.

В соответствии с контрактом, автобусы №4С будут ходить каждые 35-45 минут в будни и полтора-два часа в выходные, №9С – каждые полчаса, но закончат движение в 22 часа, а №55С будет курсировать 5 раз в сутки в каждую сторону, каждые 2-4 часа.

Кстати, из 17 взятых в кредит автобусов часть пошла на маршруты №4С и №9С, а также на маршруты №7С, 13С, 14 и 54.