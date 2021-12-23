Ночной патруль отряда "Лиза Алерт" спас двух жителей Владимирской области

Температура опустилась до критических значений — и на дороги городов Владимирской области вернулся ночной патруль отряда "Лиза Алерт".

В первую аномально холодную ночь зимы — с 21 на 22 декабря — на улицы 8 городов региона выезжали 10 экипажей «Лиза Алерт». И в первую же ночь — двое спасенных в Судогде и Суздале, плюс эвакуированный автолюбитель в Коврове, оказавшийся в промзоне на сломанной машине.

Волонтеры просят - если вы увидите на улице того, кому явно нужна помощь, но в силу каких-то причин не можете сами остаться с ним и вызвать экстренные службы, просто позвоните на горячую круглосуточную линию отряда 8-800-700-54-52, волонтеры отправят на место ближайший экипаж.