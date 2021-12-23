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Общество23 декабря 2021 9:32

В Киржаче магазин оштрафован за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Данный факт был установлен сотрудниками прокуратуры Киржачского района
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в магазине на улице Фурманова несовершеннолетнему продали бутылку игристого вина крепостью 13 процентов. В связи с этим генерального директора торговой точки привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя лицу, не достигшему совершеннолетия.

По результатам рассмотрения протокола руководитель магазина был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Помимо прочего, прокуроры внесли директору представление, в котором указали на необходимость контроля за продавцами. В прокуратуре уточняют, что нарушения устранены.