Владимирский областной суд не стал отменять штраф фанату «Шинника»

Как сообщает Владимирский облсуд, накануне оставлено без изменение постановление Ленинского районного суда Владимира, согласно которому девушка, принимавшая участие в массовом движении фанатов ярославского «Шинника» по центру города 26 сентября текущего года, была оштрафована на 10 тысяч рублей.

Напомним — в тот день порядка 100 футбольных болельщиков команды гостей прошли по улице Большой Московской и тем самым затруднили проезд транспорта. Многих из них впоследствии задержали и оштрафовали, либо приговорили к административному аресту.

Девушка не оспаривала факт участия в проходе по городу, но уверяла, что не имела умысла на нарушение порядка, а на проезжую часть их якобы вынудили пройти полицейские. Также она заявила, что не поджигала фаеры и не скандировала речевки.

Вместе с тем, суд пришел к выводу, что диспозиция статьи административного кодекса, по которой девушку оштрафовали, предусматривает сам факт участия в массовом передвижении группы людей, тем самым создавших помехи транспорту, при этом какое-либо активное воспрепятствование при этом вовсе не обязательно. Что до того, что полицейские якобы заставили фанатов идти по проезжей части, то этот факт в суде подтверждения не нашел.

Таким образом, штраф был оставлен в силе.