Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 9:24

Владимирский областной суд не стал отменять штраф фанату «Шинника»

Девушка, болевшая за ярославский футбольный клуб, безуспешно пыталась его оспорить
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Владимирский облсуд, накануне оставлено без изменение постановление Ленинского районного суда Владимира, согласно которому девушка, принимавшая участие в массовом движении фанатов ярославского «Шинника» по центру города 26 сентября текущего года, была оштрафована на 10 тысяч рублей.

Напомним — в тот день порядка 100 футбольных болельщиков команды гостей прошли по улице Большой Московской и тем самым затруднили проезд транспорта. Многих из них впоследствии задержали и оштрафовали, либо приговорили к административному аресту.

Девушка не оспаривала факт участия в проходе по городу, но уверяла, что не имела умысла на нарушение порядка, а на проезжую часть их якобы вынудили пройти полицейские. Также она заявила, что не поджигала фаеры и не скандировала речевки.

Вместе с тем, суд пришел к выводу, что диспозиция статьи административного кодекса, по которой девушку оштрафовали, предусматривает сам факт участия в массовом передвижении группы людей, тем самым создавших помехи транспорту, при этом какое-либо активное воспрепятствование при этом вовсе не обязательно. Что до того, что полицейские якобы заставили фанатов идти по проезжей части, то этот факт в суде подтверждения не нашел.

Таким образом, штраф был оставлен в силе.