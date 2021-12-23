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Происшествия23 декабря 2021 8:29

В Гусь-Хрустальном районе двое парней задержаны за кражу профильных труб

Кража была совершена с территории местного предприятия
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции города хрусталя возбудили уголовное дело по факту кражи.

Фигурантами по нему проходят 18 и 19-летние местные жители. По версии следствия, молодые люди в минувшем ноябре пробрались на территорию предприятия, откуда стащили шестиметровые металлические профильные трубы. Их они спрятали в лесу и разрубили топором, после чего части сдали в пункт приема металла.

В общей сложности парни украли более 30 труб ан общую сумму 23 тысячи рублей. Задержали их оперативники на территории Гусь-Хрустального района.

В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.