В Муроме в микрорайоне Вербовский пожарные тушили легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в микрорайоне Вербовский поступила диспетчерам пожарной охраны в 07.59. На место были направлены 10 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

По прибытию выяснилось, что вспыхнула легковушка, стоявшая у дома №17 по улице Ленинградской. На тот момент из автомобиля вырывались клубы дыма.

Оказалось, что у машины загорелся моторный отсек, пожарным быстро удалось справиться с огнем, в результате площадь пожара составила 1 квадратный метр - пламя не успело разойтись по всему автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.