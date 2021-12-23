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Происшествия23 декабря 2021 7:12

В Александрове специалист сотовой связи похитил данные о звонках абонента

Молодой человек передал детализацию знакомой девушке
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщают Управление ФСБ России по Владимирской области и региональное Следственное управление СК России, на днях Александровский городской суди признал виновным в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации 20-летнего парня из райцентра.

Как установлено судом, молодой человек работал в офисе продаж одного из крупных операторов сотовой связи, и в силу служебного положения имел доступ к ресурсам, позволяющим получать детализацию соединений абонентов, что является закрытой информацией.

Однако в мае текущего года парень по просьбе знакомой девушки вошел в базу данных и взял оттуда детализацию звонков одного из клиентов, в которой были указаны входящие и исходящие номера. Затем он передал эту распечатку девушке.

Сам молодой человек вину признал и раскаялся. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, а также лишил его права занимать определенные должности сроком на 1 год.