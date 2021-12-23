В Александрове специалист сотовой связи похитил данные о звонках абонента

Как сообщают Управление ФСБ России по Владимирской области и региональное Следственное управление СК России, на днях Александровский городской суди признал виновным в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации 20-летнего парня из райцентра.

Как установлено судом, молодой человек работал в офисе продаж одного из крупных операторов сотовой связи, и в силу служебного положения имел доступ к ресурсам, позволяющим получать детализацию соединений абонентов, что является закрытой информацией.

Однако в мае текущего года парень по просьбе знакомой девушки вошел в базу данных и взял оттуда детализацию звонков одного из клиентов, в которой были указаны входящие и исходящие номера. Затем он передал эту распечатку девушке.

Сам молодой человек вину признал и раскаялся. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, а также лишил его права занимать определенные должности сроком на 1 год.