Во Владимирской области предпринимателя оштрафовали за продажу просроченных котлет

Управление Россельхознадзора во Владимирской области в мае выявило факт оборота продукции с истекшим сроком годности. Индивидуальному предпринимателю для продажи поступили котлеты-полуфабрикаты костромского производителя, срок годности которых истек в день отгрузки. Такие продукты опасны, они подлежат изъятию из обращения, а также утилизируются или уничтожаются без экспертизы.

Несмотря на то, что котлеты были просроченные, предприниматель принял их в продажу, погасив ветеринарный сопроводительный документ. Это нарушение требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Предприниматель был привлечен к ответственности с назначением штрафа - 20 тысяч рублей. Однако юрлицо не согласилось с постановлением и обратилось в Арбитражный суд с жалобой и просьбой отменить его.

Арбитражный суд вынес решение, в котором отказал истцу, оставив в силе постановление Россельхознадзора.