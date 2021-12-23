В Судогодском районе мужчина перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сразу несколько крупных афер провернули жулики в текущем месяце, обманув несколько человек на очень крупные суммы.

Так. в начале декабря жительница Камешковского района ответила на звонок неизвестного человека и по его указаниям перевела на указанный им счет более 740 тысяч рублей. А на днях в такую же ситуацию попала 35-летняя горожанка из Александрова, которая рассталась с 300 тысячами.

Но существеннее пострадал житель Судогодского района, который поверил людям, позвонившим ему и предложившим получить доход от брокерских ставок. В результате судогодец отдал жуликам 900 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что в настоящее время все чаще регистрируются мошенничества, связанные с продажей товаров через соцсети и интернет-объявления, когда мошенник просит внести предоплату, а затем перестает отвечать. Например, 14 декабря 28-летняя жительница Александрова, покупая мебель, рассталась с 28 тысячами рублей, но предметы интерьера так и не получила.

Кстати, в скором времени во Владимире осудят 18-летнего парня из Калининградской области. Который продал владимирской девушке несуществующую шубу.

Еще один «классический развод» от мошенников — появление у пожилых людей под видом социальных работников. На днях двух таких аферисток задержали на территории Владимира, к тому моменту они успели обмануть двух пенсионерок.

Полицейские просят жителей региона быть бдительнее и ни в коем случае не переводить и не передавать свои деньги незнакомым людям. В случае возникновения подозрений, что вы или ваш близкий стали или становитесь жертвами аферистов, следует немедленно обращаться по телефону «02».