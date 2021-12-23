В Меленковском районе горели дом, дача и хозпостройка

фото с сайта МЧС по Владимирской области

23 декабря в 00.55 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного и дачного домов по адресу: Меленковский район, д. Кондраково, ул. Центральная, д. 34, д.36.

Вызов в пожарную охрану был совершен поздно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось строения были охвачены огнем.

В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка и конструкции жилого дома, дачи и хозпостройки на площади 97 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.