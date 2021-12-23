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Здоровье23 декабря 2021 5:52

Во Владимирской области 23 декабря коронавирус диагностирован у 271 человека

И это снова меньше, чем за минувшие сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 23 декабря лабораторно подтвержден 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

61 случай во Владимире, 33 - в Ковровском, 26 - в Александровском, по 25 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах. 14 заболевших в Юрьев-Польском, 13 - в Петушинском, 12 - в Кольчугинском, 11 - в Вязниковском, 10 - в Камешковском, 9 - в Меленковском, по 8 - в Собинском и Киржачском районах, 7 - в Суздальском, 5 - в Селивановском, 2 - в Радужном, по 1 случаю в Гороховце и Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 263 случая заболевания (18 447 сл. в г. Владимире, 9041 сл. в Гусь-Хрустальном, 8792 сл. о. Муром, 7377 сл. в Ковровском, 4214 сл. в Александровском, 3928 сл. в Петушинском, 3311 сл. в Юрьев-Польском, 3384 сл. в Вязниковском, 3416 сл. в Кольчугинском, 3306 сл. в Суздальском, 2550 сл. в Собинском, 2659 сл. в Киржачском, 1998 сл. в Меленковском, 1854 сл. в Гороховецком, 1668 сл. в Камешковском, 1406 сл. в Селивановском, 1078 сл. в Судогодском, 834 сл. в г. Радужном).