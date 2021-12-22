Во Владимире экс-главврачу ОКБ Любови Быковой вынесли новый приговор

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира пересмотрел уголовное дело по обвинению бывшего главного врача областной клинической больницы Любови Быковой в получении крупных взяток.

Суд установил, что с августа 2018 по октябрь 2019 года она получила две взятки от представителей коммерческой фирмы за то, что помогла им одержать победу в электронных торгах на поставку медицинского оборудования — томографа стоимостью 72 миллиона рублей, а в августе 2019 года — электрокардиостимуляторов и расходных материалов для нужд одного из отделений больницы.

В первом случае Быкова получила 950 тысяч рублей, во втором — 500 тысяч. Летом 2021 года Октябрьский суд приговорил Любовь Быкову к 4 годам колонии и штрафу в 2 миллиона рублей, но Владимирский облсуд вернул дело на пересмотр и приговор отменил.

Теперь экс-главврачу назначили наказание в виде лишения свободы сроком в 2,5 года, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах сроком на три года.

Также у Быковой в ходе следствия конфисковали сумму взятки — 1 миллион 450 тысяч рублей.

Самих коммерсантов, дававших взятку,осудили ранее и приговорили к штрафам в 50 тысяч рублей каждого.