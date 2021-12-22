В Коврове отменили новогодний фейерверк и массовые гулянья

Как сообщает администрация города Коврова по итогам проведенного накануне заседания оперштаба, в 2021 году город обойдется без массовых мероприятий на улице и новогоднего фейерверка — их отменили, так как традиционно тысячи ковровчан выходят на улицы, чтобы принять в них участие.

- В условиях сложной эпидемиологической обстановки это недопустимо, - подчеркнули в мэрии города оружейников.

Мотивируя решение об отмене гуляний, ковровские власти сослались на то, что в Коврове ежедневно регистрируется по 30-35 случаев заражений коронавируса, а койки для больных с covid-19 заполнены на 90 процентов.