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Общество22 декабря 2021 15:03

В Коврове отменили новогодний фейерверк и массовые гулянья

Это сделано ввиду сложной эпидемической ситуации
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Коврова по итогам проведенного накануне заседания оперштаба, в 2021 году город обойдется без массовых мероприятий на улице и новогоднего фейерверка — их отменили, так как традиционно тысячи ковровчан выходят на улицы, чтобы принять в них участие.

- В условиях сложной эпидемиологической обстановки это недопустимо, - подчеркнули в мэрии города оружейников.

Мотивируя решение об отмене гуляний, ковровские власти сослались на то, что в Коврове ежедневно регистрируется по 30-35 случаев заражений коронавируса, а койки для больных с covid-19 заполнены на 90 процентов.