Во Владимире прививку от коронавируса сделали более 160 тысяч человек

Как сообщает администрация города Владимира по информации облздрава, по состоянию на 22 декабря в столице регионе прививку от коронавируса сделали 160869 человек, причем 151681 житель уже привит вторым компонентом вакцины.

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80 процентов взрослого населения города — для Владимира эта цифра составляет 230113 человек (из 287641 взрослого). В настоящее время привито 69,9 процента от этого плана.

Всего с начала прививочной кампании во Владимир было поставлено 207922 дозы вакцины.