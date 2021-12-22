Председателя Владимирского Заксобрания наградили грамотой Госдумы

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21 декабря председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту спикеру Законодательного Собрания Владимирской области Владимиру Киселеву. На федеральном уровне оценили "вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации» спикера облпарламента.

«Для меня это большая честь. Рад, что наш труд высоко оценили в Госдуме. Безусловно, я разделяю эту награду со своими коллегами - депутатами областного парламента и партнерами по Совету законодателей России. Законотворчество – это коллективная работа, и успех зависит от работы команды. Моя задача как председателя ЗС – хорошо организовать процесс: качественно, эффективно, в конструктивном русле, а главное – во благо людей», - отметил Владимир Киселев.

Напомним, Владимир Киселев трижды избирался председателем Законодательного Собрания региона. Он является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации, руководит Комиссией Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.