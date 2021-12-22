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Общество22 декабря 2021 12:50

Муниципальные музеи Владимирской области ждет ремонт

Их оснастят современным оборудованием
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В этом году во Владимирской области обновили 77 учреждений культуры (раньше удавалось сделать ремонт в 10-15).

На следующий год департамент культуры наметил несколько основных направлений работы. Во-первых, необходимо заняться ремонтом муниципальных музеев, поскольку местные власти выделяют на них недостаточно средств. Центром экспозиции должны стать уникальные экспонаты России, тогда туристический поток увеличится.

- Нам нужно преобразить муниципальные музеи так, как мы сейчас преображаем библиотеки. Необходимо оснастить их современным оборудованием, - отметила директор департамента культуры Алиса Бирюкова в ходе прямого эфира в ЦУРе.

Кроме того, обновлять будут и Дома культуры. Необходимо разработать новые проекты и программы и вдохнуть в них новую жизнь.

Ну и, наконец, один из самых масштабных проектов - создание школы креативных индустрий на базе колледжа культуры. После ее открытия у молодежи появятся новые возможности для получения дополнительного образования.