Муниципальные музеи Владимирской области ждет ремонт

В этом году во Владимирской области обновили 77 учреждений культуры (раньше удавалось сделать ремонт в 10-15).

На следующий год департамент культуры наметил несколько основных направлений работы. Во-первых, необходимо заняться ремонтом муниципальных музеев, поскольку местные власти выделяют на них недостаточно средств. Центром экспозиции должны стать уникальные экспонаты России, тогда туристический поток увеличится.

- Нам нужно преобразить муниципальные музеи так, как мы сейчас преображаем библиотеки. Необходимо оснастить их современным оборудованием, - отметила директор департамента культуры Алиса Бирюкова в ходе прямого эфира в ЦУРе.

Кроме того, обновлять будут и Дома культуры. Необходимо разработать новые проекты и программы и вдохнуть в них новую жизнь.

Ну и, наконец, один из самых масштабных проектов - создание школы креативных индустрий на базе колледжа культуры. После ее открытия у молодежи появятся новые возможности для получения дополнительного образования.