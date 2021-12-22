В магазине Киржача продавали контрафактную одежду

В одном из магазинов, расположенном в Киржаче, продавали текстильную продукцию, маркированную товарными знаками «REEBOK», «NIKE», «ADIDAS», сообщает областная прокуратура. В ходе проверки товары изъяли.

По заключению экспертизы, установлено, что общая сумма ущерба компании «Adidas AG» составила более 130 тысяч рублей, компании «Reebok International Limited» - более 300 тысяч рублей, «Найк Инноувейт С.В.» - более 74 тысяч рублей.

В этой связи материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб".

Результаты и ход расследования взяты на контроль в прокуратуре района.