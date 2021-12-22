18-летний житель Ковровского район похищал машины с парковок

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Ковровского района. Он овиняется по статьям "кража" и "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Как сообщает областное УМВД, преступления молодой человек совершал с апреля по август текущего года, преимущественно ночью.

Так, находясь на неохраняемой стоянке около многоэтажного дома в микрорайоне «Ковров-8», парень, воспользовавшись тем, что дверь автомобиля «ВАЗ-21150» не заперта, проник в салон и, запустив двигатель, уехал на нем к себе в деревню.

Аналогичным образом он попытался украсть отечественный автомобиль с неохраняемой стоянки на улице Димитрова в городе Коврове. Однако молодому человеку не удалось запустить двигатель. После неудачной попытки, в эту же ночь парень украл автомобиль «ВАЗ-21093» со стоянки на улице Парковой. Доехать до дома не получилось – по пути следования двигатель легковушки вышел из строя. Тогда он бросил машину на дороге, решив вернуться за ней позже, с целью реализовать в пункте приема металла. Чтобы легковушку никто не откатил, молодой человек прорезал все четыре колеса на «ВАЗе». Кроме того, скрутил регистрационные знаки, чтобы затруднить поиски похищенного автомобиля в случае его обнаружения сотрудниками полиции. Тем не менее, «ВАЗ-21093» обнаружили находящиеся на маршруте патрулирования инспекторы ГИБДД и установили его собственника.

Остальные кражи автотранспорта молодой человек совершил аналогичным образом. Парня задержали, когда он катался по району на очередном похищенном авто.

Как пояснил местный житель, кражи он совершал с целью покататься, после чего планировал продать авто или сдать в пункт приема металла, однако не реализовал задуманное. Общий материальный ущерб составил около 160 тысяч рублей. В ходе следствия похищенное имущество возвращено законным владельцам.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.