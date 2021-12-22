В Киржачском районе прокурор добивается лишения прав у шизофреника

Как сообщает областная прокуратура, житель Киржачского района находится на диспансерном учете у врача психиатра в Киржачской районной больнице с диагнозом «шизофрения параноидная». Вместе с тем, в 2016 году ему было выдано водительское удостоверение категории «B».

Имеющееся у мужчины заболевание, свидетельствует о наличии медицинских противопоказаний для вождения.

В этой связи прокурором района в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено исковое заявление с требованием прекратить действие водительского удостоверения.

Иск прокуратуры находится на рассмотрении.