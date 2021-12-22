Во Владимирской филармонии презентуют рояль премиум-класса

22 декабря во Владимирской областной филармонии состоится большой праздничный концерт-презентация нового рояля премиум-класса с мировым именем Steinway&Sons. Его приобретение открывает новые возможности для творческого коллектива учреждения.

В этот вечер на сцене филармонии выступят музыканты разных поколений. Всю звуковую палитру нового «Стэнвэя» раскроет солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина. В её исполнении прозвучат «Шестнадцать немецких танцев» Франца Шуберта и «Карнавал» Роберта Шумана.

В концерте примет участие признанный представитель нового поколения исполнителей − пианист Иван Бессонов. В 2018 году он стал победителем конкурса «Синяя птица». Юный музыкант также представил нашу страну в «классическом» «Евровидении», где Россия благодаря Бессонову получила главный приз впервые за 26 лет существования этого конкурса.

История марки Steinway началась два века назад. По легенде, её основатель краснодеревщик Генрих Штайнвег самый первый инструмент собрал на кухне. А сегодня без роялей этой фирмы невозможно представить ни один респектабельный филармонический зал в мире. Каждый инструмент – это на 80 процентов ручная сборка, штучная работа. Поэтому каждый рояль имеет свой голос и характер.