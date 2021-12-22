Во Владимирской области в ночь на 23 декабря похолодает до -30 градусов

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 22 на 23 декабря на территории Владимира и по области ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов.

Данные погодные явления повышают риски возникновения происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения. Высоки риски техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения. Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице.

Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности при переохлаждении и обморожении, а также соблюдать технику безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Не используйте неисправные обогреватели, не эксплуатируйте ветхую проводку. Также следите за состоянием своих печей. К сожалению, из-за неисправности печного оборудования в регионе уже произошло несколько пожаров с человеческими жертвами.