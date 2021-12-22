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Общество22 декабря 2021 9:18

В Киржаче лишают прав водителя, стоящего на учете у психиатра

Оказалось, что мужчина страдает психическим расстройством
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой Киржачского района проверки выяснилось, что местный житель находится на диспансерном учете у врача-психиатра в Киржачской районной больнице. Ему поставлен диагноз «шизофрения параноидная».

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в 2016 году данный гражданин получил водительское удостоверение, дающее право водить легковой автомобиль.

В связи с тем, что заболевание мужчины исключает работу, связанную с источником повышенной опасности, прокурор обратился в суд с иском, потребовав прекратить действие водительского удостоверения этого мужчины.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.